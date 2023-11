OL-LOSC : l’avant-match

Olympique Lyonnais – LOSC Lille, 13ème journée de Ligue 1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Confirmer après Rennes

Vainqueur à Rennes (0-1) avant la coupure internationale, l’OL avait vécu cette victoire comme une libération. Mais chacun est bien conscient que Lyon est toujours dernier. Cette réception de Lille nous semble capitale. Contre une grosse écurie, ou l’équipe de Grosso confirme son redressement ou elle replonge. Une défaite aurait de lourdes conséquences mathématiques et mentales avant d’enchaîner deux déplacements compliqués à Lens puis à Marseille.

Lille dur à battre

Invaincu depuis neuf matchs toutes compétitions confondues, le LOSC est quatrième de la L1. En déplacement, l’équipe de Fonseca a réussi à partager les points à Marseille (0-0), Lens (1-1), Rennes (2-2) et Nice (1-1). Elle avait aussi gagné au Havre (0-2). Seul Lorient était parvenu à la battre, et largement. (4-1, 3e journée). Avant la coupure, le LOSC restait sur deux nuls décevants au Slovan Bratislava en C4 (1-1) et devant Toulouse (1-1).



Les déclarations :

La statistique marquante :

Sur les treize dernières rencontres opposant les deux équipes, Lyon ne s’est imposé qu’une seule fois, la saison dernière, à domicile sur le plus petit des scores (1-0).

Le groupe :

Tagliafico est suspendu, Tolisso et Lepenant sont à l’infirmerie.

Le saviez-vous ?

Mardi, les salariés du club sont venus encourager les joueurs à l’entraînement. La démarche a touché Fabio Grosso.

Olympique Lyonnais – LOSC Lille, 13ème journée de Ligue 1, dimanche 20h45.