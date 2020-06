OL : Lucas Tousart fait ses adieux au club

L’ancien milieu de terrain lyonnais a publié un vibrant hommage sur son compte Twitter pour dire “au revoir” à l’Olympique Lyonnais. Il s’envole pour le club allemand du Hertha Berlin.

Son aventure prend fin chez les Gones. Après cinq saisons passées sous le maillot rouge et bleu, Lucas Tousart quitte le club. Recruté l’hiver dernier pour 25 millions d’euros, le natif d’Arras évoluera la saison prochaine en Bundesliga.

Il a tenu à remercier l’ensemble du club, et les supporters. “Dire au revoir n’est jamais simple et ça l’est encore moins lorsque l’attache est grande. C’est avec le cœur serré que je quitte ce club et cette ville que j’aime tant pour de nouvelles aventures.”