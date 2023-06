OL : Matthieu Louis-Jean et Martin Buchheit enfin confirmés

Cela faisait quelques temps que la rumeur circulait, Matthieu Louis-Jean va bel et bien rejoindre l’Olympique Lyonnais pour y occuper le poste de Directeur du Recrutement. Quant à Martin Buchheit, il a été promu au poste de directeur de la performance.

C’est dans une volonté de « réaffirmer son ambition de figurer à nouveau parmi les clubs de football les plus compétitifs au monde » que l’Olympique Lyonnais opère ces quelques nouveaux changements. Ces deux recrutements s’inscrivent dans une « nouvelle organisation sportive » qui a pour objectif de moderniser le club et le pousser parmi les plus influents.

À la direction du recrutement, Matthieu Louis-Jean prendra la tête d’une cellule où la data, la vidéo, et l’intelligence artificielle seront des outils centraux. Pour cela, le département du recrutement bénéficiera d’une augmentation de ses moyens matériels et humains.

Martin Buchheit, lui, « aura pour mission l’encadrement et la coordination, avec le staff technique et médical, de la préparation physique, des sciences du sport, de la nutrition et de la recherche du développement », selon l’Olympique Lyonnais.

Une nouvelle organisation pleine d’ambition

Ce renouvellement de personnel s’inscrit dans une démarche visant à redonner de sa superbe au mythique club de l’Olympique Lyonnais. Son président, John Textor, semble convaincu de ces changements et se montre très positif : « Nous sommes heureux et fiers d’accueillir Matthieu Louis-Jean et Martin Buchheit à l’Olympique Lyonnais. Leur arrivée marque les premiers pas de notre projet sportif pour retrouver notre place en Europe, et tenir nos promesses envers nos supporters passionnés. Matthieu, Martin sont les profils parfaits pour y parvenir, et ils mettront toutes leurs expériences et leur excellence au service de notre club, de notre entraîneur, de son staff et de nos joueurs et surtout de notre communauté ».