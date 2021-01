OL – Metz : l’avant-match

L’OL reçoit Metz ce dimanche (21h) pour le compte de la 20ème journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

L’OL ne joue pas le titre mais c’est tout comme si l’on en croit les principales déclarations de Rudi Garcia vendredi en conférence de presse : ‘’On veut gagner tous nos matchs’’, ‘’on est premier et on veut le rester’’. L’entraîneur a publiquement ‘’piqué’’ ses joueurs en regrettant le manque d’engagement pendant la première heure à Rennes et les deux buts encaissés lors de chacun des deux derniers matchs.



L’adversaire :

Douzième avec 25 points, Metz prend peu de buts ces dernières semaines (0-0 contre Bordeaux et 1-1 devant Nice en 2021). Malgré une défaite 1-0 à Rennes juste avant la coupure, c’est aussi une formation difficile à jouer, en témoigne sa série précédente de six matchs sans défaite loin de ses bases (deux victoires et quatre nuls).

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) :

"Les joueurs ont de la confiance, ils tentent des choses. Je dois continuer à veiller qu'on ne s'endorme pas ou qu'on n'en fasse un peu moins. On n'a pas gagner à Rennes, on a perdu 2 points" #OLFCM — Olympique Lyonnais (@OL) January 15, 2021

Frédéric Antonetti (ent. Metz) :

Le joueur à suivre :

Islam Slimani ne sera pas titulaire. Mais l’Algérien a toutes les chances d’entrer en jeu et de disputer ainsi son premier match avec l’OL. Hyper-enthousiaste lors de sa conférence de presse de présentation, il espère apporter sa combativité à la pointe du combat. Rudi Garcia compte aussi sur lui pour que son équipe marque enfin un but sur corner, ce qui n’est plus arrivé en Ligue 1 depuis…la première journée du précédent championnat !

Le saviez-vous ?

Metz réussit très bien à l’OL : huit victoires lors des huit derniers matchs de L1, soit la meilleure série actuelle de l’OL contre un adversaire de l’élite, avec une moyenne de trois buts marqués par match sur cette période.

Julien Huët

