OL – Monaco ( 0-2) : les flops et tops

L’OL a été éliminé par l’AS Monaco (0-2) en quart de finale de la coupe de France. Nos flops et tops :

Les flops :

–L’OL ne méritait pas ce scénario cruel. Brillants en première période, les Lyonnais ont manqué de réussite avant d’être malheureux en seconde période : micro-hors jeu de Maxwel Cornet, penalty et second carton jaune pour Sinaly Diomandé…

–Sinaly Diomandé. On peut à la fois estimer que son expulsion est un peu sévère et à la fois souligner que ce n’est pas à Marcelo ou à Denayer que ce genre de mésaventure arrive…

Je tiens à m’excuser auprès de mes coéquipiers après ce geste. Focus maintenant à 100% sur la fin du championnat avec l’objectif du podium🙏🏿🔴🔵 — Sinaly Diomande (@Sinaly_2) April 21, 2021

–Julian Pollersbeck. Le constat est impitoyable : à chaque fois qu’il joue, l’Ol encaisse deux buts. Et il n’est vraiment pas net sur celui de Volland…

-Averti très sévèrement par Mme Frappard, Memphis Depay sera suspendu pour la réception de Lorient à l’occasion de la 36ème journée de Ligue 1.

Les tops :

-Après avoir étonné les observateurs, le 3-5-2 de Rudi Garcia les a enchantés au cours d’une première période formidable sur le plan de jeu. Et si ce schéma était reconduit dimanche contre le LOSC?

–Maxence Caqueret a signé une première période très haut niveau avec une activité et une justesse impressionnantes. Il a même failli marquer son premier but en pro.

–Memphis Depay a été à l’origine d’au moins cinq actions nettes.

-C’est toujours la même histoire après une élimination en coupe, il faut tenter de positiver en soulignant que le calendrier s’allège : les demi-finales de coupe de France sont fixées le mercredi 12 mai entre les 36ème et 37ème journées, la finale le mercredi 19 mai entre les 37ème et 38ème journées. Qui sait si le PSG et Monaco ne vont pas y laisser des plumes ?

Julien Huët