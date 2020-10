OL – Monaco (4-1) : les tops et flops

L’OL a battu l’AS Monaco (4-1) lors de la 8ème journée de Ligue 1. Nos tops et flops :

Les tops :

Memphis Depay. Une semaine après son triplé de passes décisives à Strasbourg (3-2), le capitaine a de nouveau été impliqué, de près ou de loin, dans trois buts. Indispensable. ”Il tire l’équipe vers le haut et joue son rôle de capitaine”, résume Rudi Garcia;

73% – Memphis Depay est impliqué sur 73% des buts de Lyon en Ligue 1 cette saison (8/11), aucun joueur n’affiche un meilleur pourcentage d’implication dans les buts de son équipe au sein de l’élite. Cador. #OLASM pic.twitter.com/vfH0MLLsOB — OptaJean (@OptaJean) October 25, 2020

Karl-Toko Ekambi. Après avoir débloqué son compteur en Alsace, le Camerounais a signé un deuxième doublé consécutif (34e, 44e). Percutant, il a aussi provoqué le penalty transformé par Houssem Aouar (41e). Pour la plus grande satisfaction de Rudi Garcia : ”Il a le prototype de l’attaquant moderne (…). Il a retrouvé la réussite, c’est bien pour lui et pour nous.”

Anthony Lopes. Régulièrement sollicité en début de match, il a répondu présent, notamment sur une tête à bout portant de Fofana (11e) juste avant l’ouverture du score de Memphis Depay (12e).

Un 250e match en championnat pour Anthony Lopes 🇵🇹 synonyme de victoire ✅ ! #OLASM pic.twitter.com/AWrmTaePXE — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) October 25, 2020

Les flops :

La seconde période. A 4-0 en sa faveur, il était entendu que l’OL allait se contenter d’attendre et de contrer les Monégasques. Mais on est aussi en droit d’espérer de l’OL un peu plus de maîtrise technique et d’ambition offensive.

Le carton rouge récolté par Melvin Bard. A peine entré en jeu (81e), le latéral a été sévèrement expulsé (89e). D’autant plus incompréhensible que les Monégasques Aguilar et Tchouameni avaient été épargnés par l’arbitre M.Brisard pour des fautes beaucoup plus grossières.

Quelques individualités sont en retrait. Léo Dubois est à la peine en ce moment, Maxwel Cornet n’est toujours pas un véritable défenseur et tant Houssem Aouar que Lucas Paqueta n’ont pas su permettre à l’équipe de mettre le pied sur le ballon.