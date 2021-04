OL – Monaco : l’avant-match

L’OL accueille Monaco ce mercredi (21h10) à l’occasion des quarts de finale de la Coupe de France. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Victorieux ce dimanche à Nantes (2-1) en clôture de la 33e journée de Ligue 1, l’OL, auteur de trois tirages favorables aux tours précédents (AC Ajaccio, Sochaux et Red Star), se prépare à un passionnant tryptique Monaco-Lille-Monaco.

Comme à son habitude dans cette compétition, Rudi Garcia devrait faire légèrement tourner et donner du temps de jeu à des éléments comme Julian Pollersbeck, Mattia De Sciglio, Sinaly Diomandé et Rayan Cherki.

L’adversaire :

Troisième de Ligue 1, Monaco compte une unité d’avance sur l’OL (4e). Engagés dans la course au titre, les Monégasques sont sur une spirale positive en championnat (quatre victoires de rang).

Intenables en 2021, les hommes de Niko Kovac, qui ne comptent qu’une seule défaite depuis janvier, ont inscrit 42 buts au cours des 16 derniers matchs de championnat, pour seulement 13 buts encaissés (à noter sept clean sheets lors des huit dernières rencontres de Ligue 1). En coupe de France, l’ASM a battu Grenoble (0-1), Nice (0-2) et Metz (0-0, 5 t.a.b à 4).

Le club de la principauté devra faire sans Cesc Fabregas, sorti sur blessure lors de la large victoire contre Dijon (3-0) le 11 avril.

Les déclarations :

Rudi Garcia : “On respecte tout le monde mais on a peur de personne, on peut battre tout le monde. (…) On a un seul objectif : se qualifier. Tant mieux si c’est en jouant bien et si c’est en jouant mal ce n’est pas grave car l’objectif est de se qualifier.”

Rudi Garcia avant le quart de finale entre l’OL et Monaco

Maxence Caqueret : “On reste sur deux victoires importantes pour la course au titre et à la qualification pour la Ligue des Champions. La coupe de France est aussi un objectif. (…) On sait que Monaco réussit une grosse seconde partie de saison. Ils sont sur une dynamique incroyable mais on a un gros effectif pour les concurrencer. On va tout donner contre eux en coupe et en championnat. (…) C’est un match important mais la coupe de France est différente du championnat. (…) ‘’Un match enlevé ? C’est possible que ce soit un match ouvert avec beaucoup de buts. On est préparé pour réussir le meilleur match possible.’’

Niko Kovac (ent. AS Monaco) : “Nous voulons aller le plus loin possible. C’est un match difficile qui s’annonce face à une équipe compétitive. Ce sera une très belle équipe que l’on va également affronter dix jours plus tard. Je veux gagner tous les matchs, tout comme mes joueurs. Je m’attends à un match difficile. On espère avoir une issue positive à la fin.”

Le joueur à suivre :

Entré en jeu à la 78ème minute à Nantes après cinq semaines sans compétition, Houssem Aouar devrait débuter. Sa performance permettra de savoir si Rudi Garcia peut réellement compter sur lui pour le choc de dimanche contre Lille en Ligue 1. Mais à quel poste du 4-2-3-1 actuellement utilisé ? A moins que le coach ne revienne à un 4-3-3 contre le LOSC ?

Le saviez-vous ?

Les demi-finales et finales de coupe de France sont programmés des mercredis, les 12 et 19 mai, c’est-à-dire qu’ils sont positionnés entre les 36ème et 37ème journées, puis entre les 37ème et 38ème journées. Quand on connaît l’intensité mentale et physique réclamée par ce type de chocs, l’OL sera-t-il en mesure d’aller au bout en coupe de France sans galvauder ses chances de podium ou de titre en championnat ? “Je veux jouer tous les trois jours jusqu’à la fin de la saison”, rétorque Rudi Garcia, qui n’oublie jamais de rappeler qu’il a gagné la coupe de France avec Lille en 2011.

