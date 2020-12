OL – Nantes (3-0) : l’OL finit 2020 en tête !

L’Olympique Lyonnais a maîtrisé la rencontre de bout en bout face à Nantes (3-0). Les hommes de Rudi Garcia terminent l’année civile invaincus à domicile en Ligue 1. Mieux, à la faveur d’une meilleure différence de but, ils s’installent en tête du championnat, au terme de la 17e journée.

Tout s’est joué en première période, au Groupama Stadium. Dès la 4e minute, Karl Toko Ekambi met l’OL sur de bons rails en inscrivant le premier but. C’est ensuite Tino Kadewere qui vient doubler la mise à la 37e. Puis, à la 44e minute, Lucas Paqueta marque pour la première fois sous le maillot lyonnais, sur un service de l’attaquant zimbabwéen. À la pause, sans être flamboyants dans le jeu, les coéquipiers de Memphis Depay ont le match bien en main.

Une tendance qui se confirme en seconde période. Depay, Cherki et Aouar s’offrent plusieurs opportunités d’aggraver la marque. Ils se heurtent néanmoins à la défense nantaise et son gardien Alban Lafont, auteur de plusieurs arrêts. Les Canaris ont également l’occasion de réduire l’écart en toute fin de match, mais Jason Denayer sauve le ballon sur sa ligne. Finalement, on en reste là, et l’OL boucle son année 2020 invaincu à domicile, en championnat. Pour Nantes, il s’agit du 8e match consécutif sans victoire. Une véritable crise, alors que Raymond Domenech devrait être intronisé comme le nouvel entraîneur du club dans les prochaines heures.

Forts de ce succès, Lyon termine l’année sur la plus haute marche du podium national. Avec 36 points en 17 matchs, les hommes de Rudi Garcia avancent à un très beau rythme, mais restent au coude à coude avec Lille. Paris vient compléter le podium, un point seulement derrière les Lyonnais. De quoi offrir une seconde partie de saison haletante.