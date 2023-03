OL – Nantes : l’avant-match

Olympique Lyonnais – FC Nantes, 28ème journée de Ligue 1, vendredi 21h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Prendre l’ascendant avant la coupe

Personne ne peut affirmer que l’éventuel vainqueur ce vendredi empochera également le billet pour le Stade de France lors de la demi-finale de la Coupe de France le 5 avril entre les deux mêmes clubs. Mais il ne faut pas se mentir : en cas de victoire ce vendredi, l’OL prendrait clairement l’ascendant d’un point de vue mental. Alors qu’une défaite fragiliserait les Gones dans l’approche de la demi-finale.

Le gardien Rémi Riou ne valide pas notre réflexion et affiche une certaine prudence : “Il y a forcément un jeu d’échec mais chacun a ses objectifs en championnat et la coupe est une compétition différente. Mais on sait aussi que les victoires apportent la victoire. Pour avoir de la confiance le 5 avril, il faut remporter les matchs précédents.” Il n’en reste que deux d’ici-là : ce vendredi contre Nantes puis le 2 avril à Paris. Laurent Blanc reste également distant avec le sujet : ‘’La demi-finale de coupe de France sera un match différent. Le 5 avril ce sera dans un autre contexte. Déjà ce sera à Nantes, pas à Lyon. En plus, il y aura d’ici là la trêve internationale.’’

Un match de milieu de tableau

La réalité est malheureusement incontestable : ce match va opposer le dixième au quatorzième. Avec 40 points, l’OL pointe à sept longueurs du Stade Rennais (5e), la dernière équipe occupant une place qualificative pour une coupe d’Europe la saison prochaine. Auteur d’un bon nul à Nice (2-2) lors de la dernière journée, Nantes restait auparavant sur trois revers d’affilée : 3-1 à Lens, 0-1 devant Rennes puis 4-2 à Paris.

Les déclarations :

Laurent Blanc : ‘’J’étais content après le match à Lille (3-3) mais j’aurais évidemment préféré prendre trois points. Même si on fait des progrès, il y a encore beaucoup de travail à faire. Cette semaine, le travail a été axé sur nos intentions de jeu car on se déstructure parfois trop facilement et on subit des vagues inexpliquées de la part de l’adversaire. Contre des belles équipes comme Lille, on est punis tout de suite.’’

Antoine Kombouaré : “C’est forcément un match compliqué parce qu’on a pris qu’un point sur douze. De plus, on va défier un adversaire qui ne nous réussit pas. On s’attend donc à un match difficile. (…) On sait que Lyon a aussi quelques soucis. Ce n’est pas le grand Lyon qu’on va jouer vendredi. On a des qualités à faire valoir. Personnellement, j’ai envie de faire quelque chose là-bas parce que ça fait longtemps qu’on n’a pas gagné, on a trois points importants à prendre.”

Lacazette titulaire, Lopes toujours out

Auteur d’un doublé lors de son entrée en jeu à Lille qui lui a permis de rejoindre Bernard Lacombe à la deuxième place du classement des buteurs de l’histoire de l’OL avec 149 buts, Alexandre Lacazette devrait cette fois débuter. En revanche, l’OL devra toujours se passer d’Anthony Lopes, victime d’une fracture d’un doigt. Le gardien a repris l’entraînement avec le groupe mais pas le spécifique gardiens. Rémi Riou assurera donc une nouvelle fois l’intérim. A noter le retour dans le groupe de Jeffinho.

🚨 Voici la liste des 21 joueurs retenus par Laurent Blanc pour le match face au FC Nantes demain à 21h 🔴🔵#OLFCN pic.twitter.com/R2WOolGF24 — Olympique Lyonnais (@OL) March 16, 2023

