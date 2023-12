OL – Nantes, le tournant de la saison ?

Olympique Lyonnais – FC Nantes, 17e journée de Ligue 1, mercredi 21h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Une troisième victoire pour sortir de la zone rouge ?

Relégable ou barragiste depuis la 2e journée, l’OL a une réelle occasion de passer les fêtes de fin d’année au-dessus de la ligne de flottaison. Si Lyon bat Nantes et que Toulouse ne domine pas Monaco, il sera au moins 15e. L’OL peut même espérer passer la trêve à la 14e place en cas de succès, de nul ou de défaite de Toulouse, et de défaite de Metz au Parc des Princes contre le PSG. A condition que les Gones rattrapent aussi la différence de buts par rapport aux Grenats (-12 pour l’OL, -9 pour Metz), ce qui semble totalement possible. Mais la condition express reste bien évidemment que l’OL empoche une troisième victoire de suite en Ligue 1, ce qu’il n’a plus fait depuis…janvier-février 2022 (0-1 à Troyes, 1-0 contre St Etienne et 2-1 contre Marseille).

L’avenir de Sage est-il en jeu ?

Il est difficile de répondre à cette question. La certitude, c’est qu’une troisième victoire d’affilée magnifierait le bon travail du coach intérimaire et de son staff. L’environnement de l’OL souhaite dans sa grande majorité qu’il continue. La presse sud-américaine considérait pourtant récemment l’arrivée de Jorge Sampaoli comme acquise. Si la direction, ainsi que la nouvelle direction sportive, souhaite en effet tourner la page du projet “ADN OL” lancé par Jean-Michel Aulas à l’été 2022, il sera sans doute difficile de le faire avec Pierre Sage, qui a totalement réhabilité les Gones.

Sous sa houlette, Anthony Lopes et Alexandre Lacazette, irréprochables la saison passée mais en difficulté depuis le début de de championnat, viennent même de signer chacun à tour de rôle leur meilleure prestation individuelle de la saison (le triplé de Lacazette contre le TFC, les quatre arrêts décisifs de Lopes à Monaco). En Principauté, on a aussi vu la meilleure version du duo Caqueret-Tolisso. En tout état de cause, Sage a su remettre en selle les cadres. Lesquels ne cachent pas qu’ils aimeraient poursuivre avec lui et son staff, comme Caqueret l’a encore affirmé lundi en conférence de presse.

Pierre Sage évoque son statut d’intérimaire

Les déclarations:

Pierre Sage : “L’idée, c’est de construire un jeu dans le temps. L’OL sera guéri quand il aura atteint son objectif de maintien. Dans les matchs, les choses ne sont pas encore assez stables pour avoir une guérison assumée. Le football s’organise autour de deux valeurs : la joie d’avoir le ballon et de de jouer, ainsi que la cohésion. A Monaco, la cohésion a été importante quand nous avons su souffrir ensemble à 0-0.”

Nantes dans le dur

Onzième avec 18 points, soit cinq de plus que l’OL, Nantes reste sur une défaite à domicile devant Brest (0-2). Depuis que Jocelyn Gourvennec a pris le relai de Pierre Aristouy il y a trois semaines, les Canaris ont battu Nice (1-0) puis perdu à Paris (2-1) et devant Brest (0-2). Ils n’ont gagné qu’un seul de leurs sept derniers matchs. A l’extérieur, Nantes a perdu cinq fois et gagné à deux reprises (2-1 à Strasbourg et 1-0 à Clermont)

