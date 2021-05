OL – Nice (2-3) : les flops et tops

L’OL s’est incliné contre Nice (2-3) à l’occasion de la 38ème journée de Ligue 1. Nos flops et tops :

Les flops :

–L’OL n’a pas su profiter du nul de Monaco à Lens (0-0). Une victoire aurait permis à l’OL de terminer sur le podium. Les Lyonnais se sont sabordés tout seul, notamment à cause d’une entame de seconde période catastrophique. C’est la cinquième défaite de l’OL cette saison à domicile en championnat, un chiffre indigne d’un prétendant à la Ligue des Champions.

–Lyon en dehors du podium deux saisons d’affilée : du jamais vu depuis 23 ans !

–Plusieurs individualités défensives : Marcelo a été impliqué sur le premier et le troisième but, où il provoque le coup-franc. Son compère défensif Jason Denayer est battu sur le deuxième but. Anthony Lopes n’a pas su être décisif.

–Un dernier match l’image de la saison : l’OL a été incapable d’être constant sur l’intégralité de la rencontre.

Les tops :

-Grâce à ses deux offrandes pour Karl-Toko Ekambi, Memphis Depay termine meilleur passeur du championnat avec 12 passes décisives.

-Avec son doublé, Karl-Toko Ekambi termine avec un bilan individuel respectable : 14 buts et 8 passes décisives.