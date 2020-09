OL – Nîmes : l’avant-match

L’Olympique Lyonnais reçoît Nîmes ce vendredi (21h) à l’occasion de la quatrième journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Après ses deux déplacements ratés à Bordeaux (0-0) et à Montpellier (2-1), l’OL est déjà sous pression. Face à Nîmes, les Gones n’ont pas le droit de se rater sous peine de plonger dans une première crise. ‘’La victoire est impérative’’, confirme Rudi Garcia. Ceci dit, l’entraîneur lyonnais regrette uniquement les points perdus à l’extérieur : ‘’Le contenu a été bon lors des deux matchs. (sic) (…) On a frappé pas loin de 40 fois en deux rencontres à l’extérieur, cela prouve qu’on a pas mal attaqué. Il nous a manqué de l’efficacité et davantage de combinaisons entre les joueurs offensifs.’’

L’adversaire :

Le championnat avait démarré sur les chapeaux de roue pour Nîmes, vainqueur 4-0 de Brest en ouverture. Depuis, les joueurs de Jérôme Arpinon sont redescendus de leur nuage : ils ont perdu à Nantes (2-1) et devant Rennes (2-4). Le danger se nomme Zinedine Ferhat : il est impliqué dans trois des quatre derniers buts de Nîmes en Ligue 1 (deux buts, une passe décisive). Il est le Nîmois le plus efficace en championnat en 2020 (quatre buts et deux passes décisives).

Les déclarations :

🎙 Le coach @RudiGarcia avant #OLNO : "On ne sait pas comment Nîmes va se présenter. Il faut respecter cet adversaire qui est capable de marquer des buts, ils l'ont déjà montré en ce début de championnat. Nous nous devons de les battre chez nous et de prendre les 3 points." — Olympique Lyonnais (@OL) September 17, 2020

Les joueurs à suivre :

Alors que l’OL devrait changer de système et repasser avec une défense à quatre à plat derrière, Melvin Bard a de solides chances de débuter au poste de latéral gauche. Ce serait sa première titularisation en Ligue 1. Cette semaine, le défenseur de 20 ans a prolongé son contrat avec son club formateur jusqu’en 2024. ‘’Il a fait le bon choix, le félicite Rudi Garcia. On est tous très contents, c’est une excellente nouvelle.’’

Encore buteur sur penalty à Montpellier, Memphis Depay va retrouver une place de titulaire. S’agira-t-il de sa dernière apparition au Groupama Stadium ? C’est toujours probable même si les approches du FC Barcelone tardent à se concrétiser auprès des dirigeants lyonnais.

Le saviez-vous ?

L’OL n’a plus marqué sur coup-franc direct depuis un but de Memphis Depay contre Caen (3-1) en coupe de France, le 27 février 2019, soit 64 matchs! Le dernier but consécutif à un corner remonte à la tête de Joachim Andersen devant le Benfica Lisbonne (3-1) le 5 novembre 2019, soit 34 matchs.

Julien Huët

