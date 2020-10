OL – OM (1-1) : les flops et tops

L’OL a été tenu en échec par l’OM (1-1) à l’occasion de la sixième journée de Ligue 1. Nos tops et flops :

Les flops :

-L’incroyable stérilité offensive de l’OL. Malgré une domination territoriale (67% de possession, 24 tirs, 19 corners et 37 centres), les Lyonnais n’ont marqué que sur un généreux penalty, obtenu par Melvin Bard et transformé par Houssem Aouar. Lyon n’a cadré que trois tirs et Steve Mandanda n’a vraiment eu qu’un arrêt difficile à effectuer, sur une frappe lointaine de Thiago Mendes. L’équipe de Rudi Garcia manque cruellement d’imagination, de folie et de complicité.

-Dans les couloirs, ni Maxwel Cornet ni Karl-Toko Ekambi n’ont apporté satisfaction. Beaucoup trop d’imprécisions techniques.

–La pauvreté globale du match. L’Olympico est censé être une fête et un match au sommet. Il n’y a rien eu de tout cela ce dimanche soir à Décines.

Les tops :

-Pour sa deuxième titularisation de la saison, Melvin Bard a encore une fois prouvé qu’il était au niveau. Tonique et actif.

-Même s’il a certainement été impacté par le mercato, Houssem Aouar a tenu son rang. Buteur sur penalty, il a été le joueur offensif de l’OL le plus impactant.