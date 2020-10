OL – OM : l’avant-match

L’Olympique Lyonnais et l’Olympique de Marseille s’affrontent ce dimanche à Décines (21h) en clôture de la sixième journée de Ligue 1. Tout ce qu’il faut savoir avant cet Olympico qui ressemble surtout à un match de la peur.

Le contexte :

Cet Olympico devait être le premier choc au sommet de la saison. On en est loin. C’est plutôt un match de la peur entre deux prétendants au podium déjà bien à la traîne : avant le début de cette sixième journée, l’OL était seulement onzième (6 pts) deux longueurs derrière l’OM, neuvième. Autant dire que les deux Olympiques jouent déjà gros et que l’éventuel perdant aura un pied dans la crise.

Sans public, cet Olympico va évidemment manquer de saveur, d’autant que les deux équipes sont tristes à voir jouer depuis le début de la saison.

Lyon :

Indigente dans le jeu, la formation de Rudi Garcia reste sur un piteux nul à Lorient (1-1). Auparavant, elle avait été incapable de battre Nîmes (0-0), avait perdu à Montpellier (2-1) et avait été tenu en échec à Bordeaux (0-0). Le succès inaugural devant Dijon (4-1) paraît déjà loin. Englué dans un mercato interminable, l’OL a dans la dernière ligne droite fait venir Lucas Paqueta mais tarde à vendre des joueurs dont les départs semblaient à la fois acquis et budgétés.

Marseille :

Battu par Saint-Etienne au Vélodrome (0-2) dès la deuxième journée, Marseille avait rectifié le tir en s’imposant à Brest (3-2) et surtout en gagnant le ‘’Classique’’ à Paris (1-0). Au lieu de surfer sur ce succès de prestige, l’OM s’est enlisé avec deux nuls heureux à domicile devant Lille (1-1) et Metz (1-1).

Les joueurs à suivre :

A peine arrivés, les Brésiliens Lucas Paqueta et Luis Henrique ont peu de chances de débuter mais chacun de leurs gestes seront disséqués lors de leurs probables entrées en jeu. Voulu par Juninho, Paqueta débarque à Lyon pour se relancer. A Marseille, Luis Henrique, seulement âgé de 18 ans, a déjà été présenté comme une ‘’pépite’’.

Juninho décrypte le profil de Paqueta

Les déclarations :

Le coach @RudiGarcia avant #OLOM : "Jouer un concurrent direct et une belle équipe du championnat, c'est toujours motivant. Mais il faut qu'on soit capable de battre toutes les équipes et qu'on soit motivés sur tous les matchs cette saison."

Notre latéral @leodubois15 s'est exprimé sur son but marqué à Lorient et sur la nécessaire implication de toute l'équipe pour trouver le chemin des filets !





Villas-Boas : "Il y a eu de bonnes indicidations contre Lille et Metz. Contre Lyon, ça sera un moment intense sur le plan émotionnel, dans cette période compliquée de fin de mercato. On aura besoin de tous les joueurs à leur meilleur niveau. Je n'ai pas de doute sur ça"

La statistique :

Selon OPTA, l’OL est l’équipe qui tire le plus en Ligue 1 avec 101 tirs, soit 24 de plus que n’importe quelle autre formation. Mais avec seulement 6% de réussite. En moyenne, dans le jeu, il faut 73 tirs à l’OL pour marquer un but !

Le saviez-vous ?

Pour la première fois de sa carrière, Stéphanie Frappart sera l’arbitre d’OL-OM. Cette jeune femme de 36 ans a déjà dirigé des matchs à enjeux, notamment la Supercoupe d’Europe entre Liverpool et Chelsea, à l’été 2019.

Julien Huët

OL-OM, 6ème journée de L1, à vivre ce dimanche dès 20H45 en intégralité avec Julien Huët, Max Maurice et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Suivez également nos commentateurs en live vidéo pendant le match sur la page Facebook Tonic Radio et rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief, toujours sur la page Facebook Tonic Radio !