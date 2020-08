OL-PSG (F) : l’avant-match

L’Olympique Lyonnais retrouve son meilleur ennemi, le Paris Saint-Germain, ce mercredi (20h) en demi-finale de la Ligue des Champions féminine à Bilbao.

Si l’OL a battu samedi sans convaincre le Bayern Munich (2-1) en quart de finale, le PSG a été plus impressionnant lors de son succès (2-1) devant Arsenal.

Les deux équipes se sont affrontées récemment en finale de Coupe de France, le 9 août. Lyon s’était imposé 4-3 aux tirs au but (0-0). L’OL a également battu le PSG aux tirs au but en septembre dernier, lors du trophée des championnes (1-1), à Guingamp, et 1-0 à domicile sur un but de Saki Kumagai en championnat, le 16 novembre.

L’ascendant psychologique penche donc clairement du côté des Lyonnaises, même si le coach Jean-Luc Vasseur et la gardienne Sarah Bouhaddi se sont montrés prudents sur ce sujet en conférence de presse.

Sarah Bouhaddi sur l’éventuel ascendant psychologique

Jean-Luc Vasseur sur l’aspect psychologique



Vigilance tout de même : le PSG est la dernière équipe à avoir battu l’OL en Ligue des Champions (1-0 à Gerland en huitième de finale en 2014-2015). Depuis cette défaite, les Lyonnaises ont gagné quatre Ligue des Champions d’affilée. En cas de cinquième titre dimanche, elles rejoindront dans l’histoire le Real Madrid, vainqueur cinq fois d’affilée chez les hommes entre 1956 et 1960. Déjà couronnées en 2011 et 2012, ce serait le septième titre européen des Fenottes.