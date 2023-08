OL-PSG : le stade sera-t-il plein ?

Ce mardi, à cinq jours du choc entre l’OL et le PSG, dimanche soir pour le compte de la 4e journée de Ligue 1, il reste encore environ 9 000 places à la vente au Groupama Stadium.

#OLPSG J-6

Il reste 9000 places grand public. pic.twitter.com/FQnKY068FH — Stade OL HD (@StadeOLHD) August 28, 2023

Les prix vont de 60 euros en tribune sud haute (environ 240 places disponibles) à 350 euros en tribune présidentielle (environ 300 places disponibles). Pour être installé dans une tribune latérale est ou ouest, il vous faudra débourser entre 120 et 290 euros selon les innombrables catégories. Ces prix extravagants expliquent sans doute en partie pourquoi le stade n’est pas encore plein, surtout vu la situation sportive de l’OL et le contexte économique général.

Mais la programmation de ce choc dès la quatrième journée n’aide pas non plus l’Olympique Lyonnais. Le diffuseur, Amazon Prime Vidéo, avait demandé à la Ligue de placer OL-PSG et PSG-OM (24 septembre) plus tôt qu’habituellement, en partie à cause la coupe du Monde de rugby en France (8 septembre-28 octobre).

Pour ne rien arranger, ce choc OL-PSG tombe la veille de la rentrée scolaire et beaucoup de parents sont logiquement réticents à accorder une dérogation exceptionnelle à leurs enfants avant le premier jour d’école.

La veille de la rentrée scolaire.. quand tu as des petits à gérer compliqué de les coucher tard la veille de la rentrée… alors tu n’y vas pas… on est nombreux dans ce cas dans mon réseau proche 🥲 — JeanJean-OL (@jeanjeanol) August 28, 2023

