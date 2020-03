OL-PSG : une finale avant l’heure!

L’Olympique Lyonnais accueille le Paris-Saint-Germain ce mercredi en ½ finale de la coupe de France (21h10). L’un des matchs les plus importants de la saison pour l’OL qui vise une sixième victoire dans cette compétition.

Le contexte :

L’OL va bien. Les trois victoires d’affilée sans prendre de but ont autant regonflé le moral qu’elles ont été prépondérantes sur le plan comptable. D’ailleurs, Lyon jouera très gros dans la course au podium dimanche à Lille. Pas question pour autant pour Rudi Garcia de se projeter déjà dans ce rendez-vous capital : ‘’Ce n’est jamais bon de faire des calculs. Jouons ce match et on verra pour les suivants.’’ L’entraîneur lyonnais a bien raison : l’obsession de tout un club doit être de gagner un trophée et l’OL a objectivement beaucoup plus de chances de battre le PSG à Décines en demi-finale de la coupe de France qu’au Stade de France en finale de la coupe de la Ligue le 4 avril. Lauréat de la coupe de France en 1964, 1967, 1973, 2008 et 2012, l’Olympique Lyonnais sera en cas victoire face au PSG le grand favori d’une finale de la coupe de France qui l’opposera le 25 avril au vainqueur de la demi-finale Saint-Etienne-Rennes programmée jeudi.

L’adversaire :

Kimpembe suspendu, Thiago Silva blessé, Di Maria en phase de reprise mais préservé, le PSG ne devrait pas tout à fait présenter à Décines l’équipe qu’il alignera dans pile une semaine face à Dortmund, d’autant que Thomas Tuchel pourrait aligner ce mercredi Verratti et Meunier qui seront suspendus en Ligue des Champions : ‘’C’est un match décisif, c’est un match de très haut niveau, on peut se préparer pour Dortmund en jouant Lyon, au niveau mental, mais pas pour trouver des axes tactiques. Il n’est pas évident de faire des choix seulement en fonction de la Champions League.’’ Battu la saison passée en finale de la coupe de France par Rennes, le PSG veut récupérer un trophée qu’il avait préalablement confisqué (4 coupes d’affilée de 2015 à 2018) et dont il est le recordman de victoires (12).

Les déclarations :

Rudi Garcia : ‘’On est évidemment outsiders, le PSG est le grand favori. On a envie de mordre dans toutes les compétitions, nous sommes à un pas d’une nouvelle demi-finale. (…) Si on va mieux, c’est car on a des joueurs importants qui sont désormais dans l’équipe : Guimaraes, Toko-Ekambi, Dubois. Mais ce serait réducteur de ne citer que ces trois-là. Notre solidité défensive est liée au fait que tout le monde défend. On a des joueurs offensifs capables de faire jouer les autres, Houssem Aouar évidemment mais Martin Terrier aussi. Marçal a été exceptionnel dans le derby, Antho a aussi fait ce qu’il fallait. En ce moment ; quand ils jouent nos joueurs sont tous au top en même temps, ce qui permet de jouer un jeu qui se rapproche de celui que je veux que l’on joue.’’

Rudi Garcia explique pourquoi l’OL va mieux

Thomas Tuchel : ‘’Les Lyonnais sont en forme, ils viennent de gagner leur derby. C’est une équipe qui a trouvé un équilibre et ils jouent en équipe. Ils voudront absolument montrer devant leurs supporters qu’ils peuvent nous battre. C’est une bonne chose d’avoir un tel challenge à relever. Je suis sûr que nous sommes capables de gagner, mais ce ne sera pas simple du tout. C’est une belle affiche ici en France. Lyon est en pleine confiance actuellement. Mais nous sommes aussi confiants, ce sera certainement un très beau match de football. Et nous voulons gagner plus que tout !’’

La statistique :

C’est la cinquième confrontation entre les deux clubs en coupe de France et l’OL n’a perdu qu’une fois, 3-0 au Parc des Princes en 1/8ème de finale de 2016. Les victoires : la finale 2008 (1-0, a.p.), le quart de finale 2012 (3-1 à Paris) et le quart de finale 1976 (1-1 à Paris puis 2-0 à Lyon au retour).

Le tweet :

⚽ #OLPSG

📆 04/03

⏰ 21:10

🏟 Groupama Stadium



Comment y accéder ?



🅿 Stade 🚗 | complets ⚠



🅿 Relais 🚗 + 🚌 | Eurexpo ou Panettes puis navettes bus directes



🚋 Tramways directs depuis Part-Dieu Villette, Panettes & La Soie



👉 https://t.co/aWQcDyJyCe pic.twitter.com/p1k44vfcRr — Groupama Stadium (@GroupamaStadium) March 3, 2020 Mardi seulement 35 000 spectateurs étaient annoncés mais l’OL a mis en vente des billets au tarif unique de 29€ afin d’attirer davantage de public

Julien Huët

OL-PSG, demi-finale de la coupe de France, à vivre ce mercredi dès 20H55 en intégralité avec Julien Huët, Max Maurice et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Suivez également nos commentateurs en live vidéo pendant le match sur la page Facebook Tonic Radio et rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief, toujours sur la page Facebook Tonic Radio !