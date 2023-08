OL : qui est vraiment Nuamah, partout présenté comme une future star ?

Pour commencer, on va être franc : nous n’avons jamais vu jouer Ernest Nuamah et nous avons depuis très longtemps appris à nous méfier des compilations sur internet. Sur X (ex-Twitter), ce Ghanéen de 19 ans est pourtant partout présenté comme, au choix, un “prodige”, une “pépite”, un “énorme coup”. Il vaudrait mieux, vu le prix annoncé de la transaction : un prêt cette saison suivi d’une option d’achat obligatoire de 23 millions d’euros, selon L’Equipe.

Né au Ghana le 1er novembre 2003, Ernest Nuamah a été formé à l’académie de son pays Right to Dream. Arrivé au Danemark au club de Nordsjaelland en janvier 2022, il a marqué dès sa première apparition le 10 avril. Il est entré en jeu à chacun des neuf derniers matchs de cette saison (un but).

Meilleur joueur du championnat danois

Devenu titulaire en 2022-2023, il a affolé les compteurs avec 12 buts et 4 passes décisives en 30 matchs de championnat, ce qui lui a permis d’être sacré à 19 ans meilleur joueur de la Superligaen. Son club a terminé à la deuxième place.

C’est un attaquant gaucher qui peut évoluer sur tout le front de l’attaque. La saison passée, toutes compétitions confondues, il a disputé 13 matchs ailier droit (9 buts), 10 matchs ailier gauche (3 buts, 1 passe) et 11 matchs avant-centre (3 buts, 3 passes). Ce joueur d’1m78 compte une sélection avec le Ghana.

Pol Barruyer, un journaliste spécialiste du football scandinave nous le présente : “Il peut vraiment jouer sur tout le front de l’attaque mais pour moi c’est d’abord un ailier droit. Il a des qualités de vitesse, de percussion, d’élimination. Il est un peu plus grand mais il se rapproche un peu de Jérémy Doku : il est très tonique, il a une vitesse d’appuis impressionnante. Il est assez bon dans la finition mais il a plus de mal sur l’aspect collectif à finir les actions car il a parfois tendance à s’emballer après avoir éliminé un ou deux joueurs. C’est une petite bombe, un joueur adapté au football moderne mais qui a un jeu qui se rapproche de celui des années 2010. Quand on le voit jouer, on comprend que c’est un joueur différent avec une force dans le duel qui ne ment pas.”

Suivi depuis visiblement longtemps par Matthieu Louis-Jean, le patron du recrutement de l’OL, Ernest Nuamah a choisi Lyon et la Ligue 1 pour continuer à grandir dans un championnat plus exigeant que celui du Danemark. Déjà très attendu par les supporters lyonnais, il devra nécessairement sans doute passer par une phase d’adaptation avant de pouvoir dynamiter l’attaque des Gones. Il devrait s’engager avec l’OL jusqu’en 2026.

