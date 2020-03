OL-Reims : le match reporté

Le conseil d’administration de la Ligue de football professionnel (LFP) s’est réunit ce vendredi. Il a décidé, après s’être entretenu avec les présidents de clubs, de suspendre les rencontres de L1 et L2 avec effet immédiat et jusqu’à nouvel ordre, suite à l’épidémie de coronavirus.

Le match entre l’OL et Reims est donc reporté comme toutes les rencontres de la 29e journée de Ligue 1 et L2. “Suite aux annonces du Président de la République afin de répondre à la crise sanitaire liée au Covid-19, le Conseil d’Administration de la LFP a décidé à l’unanimité ce vendredi 13 mars de suspendre immédiatement les championnats de Ligue 1 et de Ligue 2 jusqu’à nouvel ordre. “



Ce mercredi la LFP avait déjà décidé de reporté la finale de la Coupe de la Ligue entre le PSG et l’OL. Un peu plus tôt dans la semaine, elle s’était prononcée sur la tenue des matchs de L1 et L2 à huis clos total jusqu’au 15 avril 2020. Une mesure qui n’est plus suffisante.

J.H.