OL-Reims : un match pour Aulas et Lacazette

Olympique Lyonnais – Stade de Reims, 37ème journée de Ligue 1, samedi 21h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Emotions garanties

36 ans après sa prise de pouvoir, trois semaines après son éviction par John Textor, Jean-Michel Aulas va dire au revoir au public lyonnais. L’hommage s’annonce à la hauteur de ce que l’entrepreneur a accompli, permettant à l’OL de passer d’un club de deuxième division à un septuple champion de France, double demi-finaliste de la Ligue des Champions, propriétaire de son stade…A l’issue de la rencontre, avant le traditionnel feu d’artifice de fin de saison, le club va honorer son ancien patron. Des images retraçant son parcours seront notamment diffusées et de nombreuses surprises sont annoncées. Cachant de moins en moins sa sensibilité ces dernières années, Jean-Michel Aulas risque d’être submergé par l’émotion. Et une grande partie des Lyonnais avec lui.

Tous présents samedi pour l'hommage à notre éternel président @JM_Aulas.

Les groupes bossent comme des malades depuis plusieurs semaines sur les tifos et auront besoin de tout le stade pour un rendu optimal !

🔴🔵👊 pic.twitter.com/h4yuL3KSap — LyonUltras (@lyon_ultras) May 24, 2023

Pour aider Lacazette

Même si ce n’est pas encore officiel mathématiquement, plus personne ne croit à une qualification européenne de l’OL. Septième à quatre points de Lille (5e) et à trois longueurs de Rennes (6e) et avec un moins bon goal-average que ses deux concurrents à deux journées de la fin, Lyon ne pourra pas revenir. Le seul enjeu réel consiste à permettre Alexandre Lacazette de coiffer sur le fil Kylian Mbappé dans la course au titre de meilleur buteur. Le “Général” accuse deux longueurs de retard sur le quadruple tenant du titre. Rayan Cherki a notamment promis de tout faire pour aider son capitaine à atteindre l’objectif : “Je pense que ça va être une guerre jusqu’à la fin du championnat, cela va être beau à voir. Que le meilleur gagne ! Même si, mon pote Alex, je vais tout faire pour t’aider à gagner !”.

Cherki parle de Lacazette

Notre coach Laurent Blanc a retenu un groupe de 20 joueurs pour la réception de Reims ce samedi à 21h au @GroupamaStadium. 🦾🔴🔵 #OLSDR pic.twitter.com/LSN6PIIPan — Olympique Lyonnais (@OL) May 26, 2023

Olympique Lyonnais – Stade de Reims, 37ème journée de Ligue 1, samedi 21h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët et de Max Maurice. Rendez-vous après le match pour le debrief sur la page Facebook Tonic Radio.