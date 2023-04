OL – Rennes : l’avant-match

Olympique Lyonnais –Stade Rennais 30ème journée de Ligue 1, dimanche 13h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Le match d’après

Quatre jours après son immense désillusion à Nantes en demi-finale de la coupe de France (1-0), l’OL est déjà de retour. Le match paraît dénué d’enjeu. Ceci dit, dans le football, chacun sait bien que tout est possible. La preuve, Angers, dernier, a battu Lille (1-0) ce samedi. Du coup, en cas de victoire contre Rennes, l’OL reviendrait à seulement cinq points de la cinquième place à huit journées de la fin. De quoi faire renaître l’espoir d’une qualification européenne en fin de saison ? On ira tout de même pas jusque là. Car nous ne croyons pas cette équipe capable de se sublimer et réussir un dernier quart de saison de folie après avoir été incapable de gagner plus de deux matchs de championnat d’affilée cette saison (et c’est arrivé seulement trois fois).

Les mots des coachs :

Laurent Blanc : “J’ai été clair avec les joueurs. La fin de saison nous appartient. À nous de faire en sorte qu’elle soit positive. On se doit de la finir en professionnels. Ce sera compliqué, il ne faut pas se voiler la face. Mais ce n’est pas parce que c’est difficile qu’on va galvauder les matches. J’espère qu’il n’y aura pas de souci à ce niveau-là. Je ne demande rien d’exceptionnel, mais qu’on soit professionnels et concentrés sur notre sujet.”

Bruno Genesio : “Si on regarde le classement, ils peuvent encore avoir l’objectif de la cinquième place. Je me méfie de tout ce que l’on peut entendre depuis mercredi. Je connais le club et les joueurs qui composent cette équipe, ce sont des compétiteurs. Je ne m’attends pas du tout à un relâchement ou un abandon de leur part. (…) Ma vie professionnelle est très liée à Lyon et à Rennes. J’ai en grande partie quitté Lyon à cause d’un match perdu contre Rennes. Dimanche à Lyon, ce sera mon 100e match avec Rennes. Ce sont des signes assez marrants, un clin d’œil.”

La question : quelle affluence ?



Les Bad Gones ne seront là pour animer le virage Nord, ce qui est à la fois compris mais regretté par le club. Dans l’autre virage, les Lyon 1950 seront présents mais n’animeront pas leur kop. Et dans le reste des tribunes? L’affluence estimée était d’environ 47 000 personnes, ce qui nous paraît énorme vu la situation de l’OL et pour un dimanche de Pâques. Reste aussi à savoir si l’affluence communiquée tiendra bien compte de l’absentéisme des Bad Gones. D’ordinaire, les abonnés sont comptablisés même quand ils sont absents mais on parle ici de plusieurs milliers de fidèles dans une même tribune pas de quelques dizaines éparpillés.

Julien Huët

Olympique Lyonnais –Stade Rennais 30ème journée de Ligue 1, dimanche 13h.