OL – Sochaux : l’avant-match

L’OL accueille Sochaux ce samedi (18h45) en 16ème de finale de la coupe de France. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Auteur d’une victoire logique mais minimaliste devant le Stade Rennais (1-0) mercredi, l’OL enchaîne à Décines. Comme au tour précédent, les Gones reçoivent une Ligue 2 en coupe de France, Sochaux. Rudi Garcia devrait, comme contre Ajaccio en 32ème de finale, largement faire tourner en titularisant des éléments en manque de temps de jeu. Julian Pollersbeck, Sinaly Diomandé (à droite ?), Djamel Benlamri, Maxwel Cornet, Lucas Paqueta (de retour de suspension), Maxence Caqueret, Rayan Cherki et Islam Slimani ont tous de solides chances de débuter. En dépit de ces nombreux changements, le coach est ambitieux : ”C’est magnifique de gagner cette compétition. J’espère que les joueurs vont m’écouter et vont avoir envie de passer ce tour pour se donner les meilleures chances d’aller le plus loin possible.”

L’adversaire :

Septième de Ligue 2, le club doubiste est à dix longueurs du podium. Les Sochaliens restent sur quatre victoires et un nul lors des cinq dernières journées. Le danger numéro 1 se nomme Gaëtan Weissbeck, auteur de 10 buts et 4 passes décisives en championnat. ‘’Ils ont un mixe de joueurs athlétiques et techniques, c’est une équipe solide’’, prévient Rudi Garcia.



Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) :

"On a la chance de jouer cette Coupe de France. On espère qu'elle ira au bout avec les équipes amateurs. On doit passer ce tour avec la même approche que contre Ajaccio"#OLFCSM — Olympique Lyonnais (@OL) March 5, 2021

Omar Daf (ent. Sochaux) :

Les joueurs à suivre :

Auteur d’une première conférence de presse remarquable, Rayan Cherki va devoir être aussi flamboyant sur la pelouse.

Forfait de dernière minute à cause d’une gastro-entérite contre Ajaccio en 32ème de finale, Julian Pollersbeck va cette fois bien vivre sa première sous les couleurs de l’OL.

Le saviez-vous ?

En se projetant un peu dans le calendrier de cette compétition, on constate que les quarts de finale sont programmés entre les 33ème et 34ème journées de L1, les demi-finales entre les 36ème et 37ème journée et la finale entre la 37ème et la 38ème journée. Comment interpréter un tel calendrier ? Comme un formidable motif d’excitation à l’idée d’une fin de saison magnifique ? Ou comme une crainte face à un éventuel calendrier dantesque à un moment crucial ?

Julien Huët

OL-Sochaux, 16ème de finale de la coupe de France, à vivre ce samedi dès 18h30 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !