OL-Toulouse, l’avant-match : “On ne peut pas baisser la tête”

Un match qui compte double

Malgré son bilan dramatique (7 points en 14 journées), l’OL n’est pas complètement largué dans la course au maintien. Avant cette 15e journée, Lyon pointe à trois points de Clermont (17e), à cinq de Lorient (16e et barragiste) et à six de Toulouse et Montpellier. En cas de victoire, l’OL reviendrait donc à trois points du TFC. Une fois de plus, on écrira que c’est un match qu’il faut impérativement gagner. Une fois de plus, beaucoup estimeront qu’il est “à la portée de l’OL”. Comme Lorient (3-3), Clermont (1-2) et Metz (1-1) en octobre et novembre…

Dejan Lovren promet une réaction

Sage, troisième

Le directeur du centre de formation de l’OL poursuit son intérim. Avec lui, l’OL a bien joué mais perdu à Lens (3-2). Puis très mal joué (voir pas joué du tout) et sombré à Marseille (3-0). Quelle visage son équipe va-t-elle proposer ? Cela peut-il impacter sur son avenir ? Les réponses à ces questions seront intéressantes mais moins que l’unique priorité du week-end : prendre les trois points et, pour la première fois six mois, gagner à domicile. A noter que la presse sud-américaine tient pour acté l’arrivée de Jorge Sampaoli sur le banc de l’OL.

Pierre Sage n’est pas consulté pour le mercato hivernal

Les déclarations :

Dejan Lovren : « Le premier message, c’est de croire jusqu’à la fin. Pour moi, pour les joueurs, pour les supporters, on ne peut pas baisser les bras, baisser la tête ».

Pierre Sage évoque l’état d’esprit des joueurs

La statistique :

L’OL n’a jamais perdu contre Toulouse au Groupama Stadium (quatre victoires, un nul).

L’OL n’a plus perdu à domicile en Ligue 1 contre Toulouse depuis 1966.



Toutes compétitions confondues, c’est seulement 6 défaites au XXIe siècle (domicile + extérieur, /36 matchs).



Domination.#OLTFC — Data OL (@OL_Data) December 8, 2023

Le saviez-vous ?

Désormais, le groupe de l’OL ne sera communiqué que le matin du match. La décision a été prise par le nouveau directeur sportif David Friio.

