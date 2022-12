OL : un nouveau report pour la vente du club

Un nouveau chapitre dans le cadre de la vente de l’OL. Dans un dernier communiqué OL Groupe indique un progrès vers une finalisation avec Eagle Football. Il existe une probabilité suffisante qu’un closing ait lieu rapidement. Aucune date n’a été arrêté pour le moment.



“Sur la base des déclarations et des fortes assurances d’Eagle Football et de M. John Textor, les vendeurs et la Société ont considéré qu’au vu des progrès réalisés, il existait une probabilité suffisante qu’un closing ait lieu rapidement, a ainsi assuré l’entité rhodanienne dans son document. La Société et son conseil d’administration suivront en temps réel la concrétisation des dernières étapes. La société diffusera un communiqué de presse dès que la date de closing aura été arrêtée.”