OL : une préparation qui inquiète avant Strasbourg

L’Olympique Lyonnais s’apprête à débuter le championnat de France dimanche par un déplacement à Strasbourg (20h45). Septième la saison passée, l’équipe de Laurent Blanc n’aborde pas ce nouvel exercice dans les meilleures conditions. Sur le plan sportif, la préparation n’a apporté aucune garantie. Au contraire, l’OL inquiète la plupart des observateurs et supporters après un bilan cataclysmique : une victoire et quatre défaites, deux buts marqués et cinq encaissés. Selon le compte Twitter Stats Foot, c’est la première fois depuis 30 ans que l’OL perd tous ses matchs de préparation contre des équipes de première division sans marquer le moindre but.

Les résultats :

De Treffers (D3 néerlandaise) – OL : 1-2. Buteurs : Kadewere et Reine-Adelaïde (s.p.)

Manchester United-OL : 1-0

Molenbeek (D1 belge) – OL : 1-0

Celta Vigo-OL : 1-0

Crystal Palace-OL : 1-0

L'@OL a perdu tous ses matchs de préparation d'avant-saison contre les équipes de 1ère division sans inscrire le moindre but pour la 1ère fois sur les 30 dernières années. #CRYOL — Stats Foot (@Statsdufoot) August 5, 2023

De nombreuses contrariétés

La blessure d’Anthony Lopes à Crystal Palace est venue assombrir le tableau. Après Dejan Lovren en début de préparation et Alexandre Lacazette en fin de semaine dernière, c’est le troisième cadre à avoir été blessé cet été. Alors que le retour du Croate n’est à priori pas prévu avant la fin de l’été, ceux de Lacazette et de Lopes paraissent indispensables pour Strasbourg.

Collectivement, le déficit d’agressivité défensive est criant. Les deux buts encaissés sur coup de pied arrêtés lors du dernier match perdu contre Crystal Palace (2-0) l’ont encore rappelé. Offensivement, l’OL manque terriblement d’arguments collectifs comme individuels, à l’image des grosses difficultés d’Amin Sarr. Jeffinho, également recruté l’hiver dernier, est également en panne de confiance. Le Brésilien a d’ailleurs révélé son mal-être publiquement, via un tweet : “Je pense que je ne vais pas bien”.

Acho que não tô bem😫 — Jefferson Santos (@jotaeffee) August 6, 2023

De rares satisfactions

Inconnu avant son arrivée, le Belge Clinton Mata s’est vite mis l’OL et son environnement dans sa poche. Par sa fraîcheur et sa joie de vivre dans le vestiaire. Sur le terrain, il a été intéressant dans l’axe, relativement moins à droite où Saël Kumbedi avait affiché de très belles promesses la saison passée. Une autre recrue, Skelly Alvero, a déjà montré qu’il pouvait passer le palier entre la Ligue 2 et la Ligue 1. Chez les cadres, Anthony Lopes a été l’un des rares à vraiment performer pendant la préparation. On attend toujours beaucoup plus des autres leaders, à commencer par Corentin Tolisso.

Chez les jeunes, le défenseur Mamadou Sarr, le milieu Mohamed El-Arouch et l’attaquant Pathé Mboup (retourné en réserve après un début de préparation avec les pros) tapent à la porte.

Les motifs d’espoirs

Laurent Blanc n’a toujours pas pu s’appuyer sur son équipe-type. Les internationaux espoirs (Lukeba, Caqueret, Cherki et Barcola) n’ont repris le chemin de l’entraînement que lors de la dernière semaine de juillet et n’ont ainsi participé qu’à deux matchs de préparation. Lovren n’a disputé que le premier, Lacazette a raté le dernier et les dernières recrues (Caleta-Car et Maitland-Niles) sont attendues pour renforcer le onze. Bref, l’équipe-type de la saison à venir n’a probablement pas grand chose à voir avec les compositions lors des matchs de préparation. D’autant que d’autres mouvements sont à prévoir d’ici la fin du mercato, le vendredi 1er septembre à minuit.

La dernière composition de Laurent Blanc : Lopes (Riou 59e) – Mata (Kumbedi 59e), Diomande, Lukeba, Tagliaficio – Lepenant (Alvero 59e), Tolisso (Reine-Adélaïde 81e), Caqueret (El Arouch 78e) – Barcola, Sarr ( Jeffinho 59e), Cherki.

Le coach a aussi maintes fois expliqué que son groupe devait digérer la préparation réalisée lors du long stage aux Pays-Bas. Pour Laurent Blanc, le seul premier juge de paix sera à l’issue du premier match de L1 dimanche à Strasbourg.