OL-West Ham (0-3) : cette fois, l’OL a vraiment touché le fond

OLYMPIQUE LYONNAIS -WEST HAM : 0-3. 1/4 de finale retour de Ligue Europa. Buts : Craig Dawson (38e), Declan Rice (44e) et Jarrod Bowen (48e).

Un poteau qui aurait pu tout changer ?

Vu l’ampleur du score, il faudrait vraiment être de mauvaise foi pour l’affirmer. Il n’empêche que Lyon avait réussi son entame et que nul ne sait la tournure qu’aurait pris ce match si la frappe de Toko-Ekambi avait terminé au fond des filets plutôt que de heurter le poteau d’Areola (6e). Comme souvent cette saison, la poisse a encore frappé l’OL. A l’image des pépins physiques qui ont fragilisé Ndombele. Finalement présent, il n’a pu tenir qu’une mi-temps. Mais est-ce étonnant qu’un joueur qui ne jouait que par intermittence à Tottenham depuis deux ans et demi ne soit pas en mesure d’enchaîner 20 matchs de suite comme titulaire ? La stratégie des “pigistes” (Emerson, Ndombele et Tetê prêtés) de l’OL a été un cruel échec. Et la fameuse “vision” du président Aulas est désormais source de moqueries.

Pollesberck en mode passoire

On vous l’accorde, c’est sévère pour le gardien allemand. Mais il a vraiment été trop passif sur le premier but. Malheureux sur le deuxième (la frappe étant légèrement déviée par Lukeba), il a été trop court sur le troisième. Bref, Lopes a cruellement fait défaut à l’OL.

La saison est terminée ?

A chaud, c’est le sentiment d’une immense majorité des supporters ce jeudi soir. Il reste pourtant encore sept journées de L1 pour arracher une qualification européenne. Mais qui croit aujourd’hui cette équipe capable d’aller gagner cinq ou six de ses sept derniers matchs ? Personne. Sauf retournement de situation, l’OL ne sera pas européen la saison prochaine.

Dans la logique d’une saison ratée

Comment le dixième de L1 pouvait-il aller au bout de la Ligue Europa ? Catastrophique en championnat, l’OL ne peut plus se cacher derrière une pseudo-aventure en coupe d’Europe. La saison est complètement ratée, à tous les étages du club, et c’est un immense chantier qui attend l’OL pour revenir au premier plan en 2022-23.