OL(F) : Lucy Bronze et Alex Greenwood prolongent pour terminer la saison

Elles vont pouvoir terminer la saison avec l’OL, et pourquoi pas, décrocher deux nouveaux titres. Les deux internationales anglaises, Lucy Bronze et Alex Greenwood, ont prolongé leur contrat de deux mois.

Pour rappel, l’OL Féminin est toujours en lice pour la Coupe de France et la Ligue des Champions.



Les Lyonnaises qui disputeront la demi-finale de Coupe de France face à Guingamp le 2 août, avant de retrouver le Bayern Munich, le 22 août en quart de finale la Women’s Champions League.

Lucy Bronze et Alex Greenwood sont désormais à l’OL jusqu’au 31 août.