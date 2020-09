OL(F) – Reims : poursuivre le sans faute

Après une rentrée parfaitement négociée, la semaine dernière 4-0 contre le Paris FC, l’OL Féminin se déplace ce vendredi à Reims pour la deuxième journée de D1. Le week-end dernier, les Rémoises ont fait match nul 4-4 face Bordeaux.



Les Lyonnaises devront une nouvelle fois se passer de plusieurs joueuses majeures : Amandine Henry, Ada Hegerberg et Griedge Mbock.

A noter que la saison dernière, les joueuses de Reims s’étaient inclinées 8-3 face à Wendie Renard et ses coéquipières.



Les Lyonnaises Wendie Renard, Sakina Karchaoui, Amel Majri, Eugénie Le Sommer, Delphine Cascarino et Melvine Malard retrouveront ensuite l’équipe de France. Elles ont été convoquées par Corinne Diacre pour les prochains matches de qualification à l’Euro Féminin en Serbie et en Macédoine du Nord.



Reims – OL : coup d’envoi à 18h30