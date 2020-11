Olivier Véran en déplacement à l’aéroport de Bron ce lundi

Olivier Véran est en visite dans l’agglomération lyonnaise ce lundi matin. Il se rend à l’aéroport de Bron à la rencontre des équipes mobilisées pour une nouvelle évacuation sanitaire.

En effet, même si le ralentissement de l’épidémie se confirme et que les admissions en réanimation diminuent, certains territoires continuent d’organiser des évacuations sanitaires vers d’autres régions afin de réduire la tension dans leurs services de réanimation. C’est le cas d’Auvergne-Rhône-Alpes.

Plus de 130 évacuations sanitaires ont ainsi été organisées depuis le début de la nouvelle vague épidémique. Dans la région, plus de 100 transferts sont organisés.

Selon le ministre de la santé, tout porte à croire que “nous avons passé un cap épidémique. Le virus commence à moins circuler même s’il est encore beaucoup trop tôt pour relâcher les efforts.”