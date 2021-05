Olivier Véran en visite à Lyon ce vendredi

Olivier Véran se rendra à Lyon ce vendredi 21 mai pour valoriser la mise en œuvre du Ségur de la Santé (la revalorisation des métiers des établissements de santé et des EHPAD et l’amélioration du système de santé) aux Hospices Civils de Lyon (HCL).



Le ministre des Solidarités et de la Santé évoquera la relance des investissements, la simplification de l’organisation interne et l’amélioration de la gouvernance des hôpitaux aux HCL.



Présent sur place, il visitera également les travaux en cours à l’hôpital Edouard Herriot.