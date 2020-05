Olivier Véran promet une hausse des salaires dans les hôpitaux et les EHPAD

Le ministre de la Santé a promis une revalorisation salariale pour le personnel hospitalier dans les prochains mois.



Le gouvernement semble tirer des leçons de la crise du coronavirus. Olivier Véran souhaite “mieux valoriser toutes les carrières et tous les métiers” de la santé. Ceci passe par un développement “de nouveaux parcours professionnels à l’hôpital et dans les Ehpad.”



“Ni assez fort, ni assez vite”



Olivier Véran reconnaît que la réforme hospitalière “Ma santé 2022” n’a pas été mis en place à temps : “nous n’avons été ni assez vite ni assez fort”. Le ministre assure toutefois avoir “pris les bonnes orientations.” Olivier Véran s’engage à mettre en place “une concertation avec les acteurs du système de santé” et ce dès ce lundi 25 mai.



Cette nouvelle semble arriver au bon moment. Les syndicats et collectifs de soignants avaient appelés il y a quelques jours à une grève massive le 16 juin prochain.