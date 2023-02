OM : à une semaine du Clasico, les supporters déploient une banderole devant la Tour Eiffel

5 points séparent l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, respectivement second et leader de Ligue 1 avant la 25e journée. Et alors que ce choc se profile ce dimanche soir à 20h45, les supporters ont déjà lancé la rencontre. En effet, des supporters de l’Olympique de Marseille ont déployé une banderole sous un pont et au-dessus de la Seine devant la Tour Eiffel avec la mention suivante “On craint degun, notre étoile n’a pas de prix”. Le match promet d’être chaud dimanche au stade Vélodrome, notamment après la récente élimination de l’équipe de la capitale en Coupe de France dans cette même enceinte il y a quelques jours.