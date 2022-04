OM : Álvaro González en passe de résilier son contrat

De moins en moins influent au sein de l’effectif marseillais, jusqu’à être écarté du groupe par Jorge Sampaoli depuis quelques semaines, Álvaro González, le défenseur espagnol de l’Olympique de Marseille, va prochainement résilier son contrat avec le club, selon les informations de Foot Mercato.

L’arrière central, qui est retourné en Espagne pendant quelques jours avec l’accord du club, avait été mis à l’écart depuis la fin du mercato hivernal après avoir refusé de quitter le club phocéen malgré quelques offres reçues.

Une belle indemnité à venir pour Álvaro

Face à cette situation, et après avoir pris le temps de réfléchir à son avenir, Álvaro González a pris la décision d’écrire celui-ci loin de Marseille. À 32 ans, et alors qu’il avait prolongé jusqu’en 2024 au mois de mai dernier, l’Espagnol s’apprête à résilier son contrat et va céder à la demande de l’OM.

Un départ qui va coûter cher aux dirigeants olympiens, qui vont devoir signer un gros chèque pour se débarrasser d’un joueur qui touche actuellement 1,5 millions d’euros net par an.