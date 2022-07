OM : Chancel Mbemba est la 3e recrue marseillaise

L’Olympique de Marseille a officialisé ce vendredi l’arrivée de Chancel Mbemba, sa 3e recrue après Samuel Gigot et Isaak Touré. En provenance du FC Porto, le Congolais de 27 ans vient renforcer le secteur défensif du club phocéen, fort de ses 9 saisons et 270 matches disputés au plus haut niveau du côté du Portugal.

Mbemba est habitué à la coupe d’Europe puisqu’il a notamment disputé 26 matches de Champions League avec le FC Porto. Une expérience non-négligeable à l’orée d’une saison où l’OM se devra d’y faire bonne figure.