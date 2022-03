L’Olympique de Marseille a officialisé mercredi l’arrivée de Stéphane Tessier au poste de directeur général adjoint en charge des finances et des investissements du club. L’intéressé était passé récemment par le FC Lorient et par l’AS Saint-Etienne, où il a travaillé en tant que directeur général entre 2010 et 2015.