OM : Emmanuel Macron s’adresse aux supporters marseillais et veut voir Zidane sur le banc

Interrogé mercredi par RMC Sport, Emmanuel Macron a lâché quelques instants la politique pour évoquer son amour du football et sa passion pour l’Olympique de Marseille.

Le président de la République a notamment félicité l’OM pour sa belle saison et a tenu à adresser un message aux supporters marseillais : « Vous savez mon soutien, mon amitié… Bravo pour cette saison, quand même, on sait les difficultés du championnat qu’on a eu à vivre. Je pense que ça a bien tenu », a indiqué le chef de l’État.

Ce dernier a même évoqué le mercato phocéen et a avoué qu’il rêverait de voir l’une des plus grandes légendes du football français entraîner un jour l’OM, Zinédine Zidane : « Je souhaite de tout cœur que le prochain mercato se prépare bien. Qui sait, vous avez parlé de grands entraîneurs, leur cœur est à Marseille aussi… On a le droit de rêver ! », a lâché le président.