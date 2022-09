OM : les Phocéens assurent l’essentiel avec une victoire face à Clermont

L’Olympique de Marseille s’est imposé sur la plus petite des marges 1-0 ce mercredi soir au stade Vélodrome à l’occasion de la 5e journée de Ligue 1 face au Clermont Foot 63. Auteurs d’une très bonne première période, les joueurs d’Igor Tudor ont finalement trouvé la faille lors de la seconde grâce à une tête de pape Gueye sur corner (49′). Les joueurs d’Igor Tudor auraient même pu doubler la mise en fin de partie mais Alexis Sanchez a manqué un penalty au bout du temps réglementaire (87′).

Avec cette victoire et ces 3 points, l’Olympique de Marseille pointe à la 3e position ce mercredi soir avec 13 points et un bilan 4 victoires et un nul en 5 journées. Les Marseillais sont 3es mais à égalité de points avec le PSG et le RC Lens mais restent derrière à la différence de but en faveur des deux derniers cités. Prochain match ce samedi à 17h du côté d’Auxerre pour enchaîner avant la Ligue des champions la semaine prochaine.