OM-OL, 38 jours plus tard : l’avant-match

38 jours plus tard…

Les graves incidents du 29 octobre sont encore dans toutes les têtes. L’OL n’imaginait pas devoir retourner à Marseille, encore moins devant du public, mais le club a bien dû abdiquer face aux instances. L’OL s’est aussi plié aux exigences de la préfète : changement d’hôtel, car banalisé avec double vitrage. Charge désormais aux autorités de, cette fois, bien faire leur travail : “On s’attend à ce que le trajet soit sécurisé afin d’aborder le match de la meilleure des manières”, espère Pierre Sage.

Sage, deuxième

Quatre jours après un contenu convaincant à Lens malgré la défaite (3-2), l’OL de Pierre Sage devra confirmer, de nouveau sur terrain adverse. L’entraîneur intérimaire a semble-t-il apporté beaucoup de calme et de cohésion au vestiaire et à l’équipe. Il faut désormais matérialiser ses progrès par des points. Pierre Sage le sait bien : “On a comme devoir de confirmer la bonne performance de Lens. Mais bien jouer c’est une chose. Ensuite, il faut bien jouer et gagner.”

Marseille va mieux

A la traîne en Ligue 1 (neuvième à 9 points du podium), l’OM reste sur deux succès intéressants au Vélodrome : 4-3 jeudi contre l’Ajax Amsterdam en Ligue Europa et 2-0 devant Rennes dimanche en Ligue 1. En conférence de presse, Gennaro Gattuso s’est montré élogieux envers l’OL : “Quand on regarde cette équipe lyonnaise, c’est vraiment très difficile d’imaginer et de comprendre pourquoi ils sont où ils sont au classement de la Ligue 1. Ils ont de la qualité partout, surtout en attaque, des joueurs qui peuvent toujours créer des problèmes, nous mettre en difficulté. C’est une équipe qui a vraiment énormément de qualité. Ils ont joué en 4-2-3-1 contre Lens avec une très belle prestation lors de ce match également. Donc c’est une équipe qui peut nous causer des problèmes, qui peut nous faire vraiment douter. On doit faire attention.”

Le groupe : Tagliafico forfait, Alvero et Diomandé non retenus

Alvero et Diomandé n’ont pas été retenus. Victime d’une douleur à la cheville, Tagliafico est forfait, comme Lepenant et Tolisso. Contrairement à ce qui avait été annoncé, ce dernier ne fera finalement pas le voyage avec ses partenaires. Il a été jugé préférable qu’il reste en soins à Lyon..

🦁 Notre 𝗴𝗿𝗼𝘂𝗽𝗲 convoqué pour le déplacement à Marseille, ce mercredi à 21h ! 🔴🔵#OMOL pic.twitter.com/dEc09khaP2 — Olympique Lyonnais (@OL) December 5, 2023

La statistique à confirmer :

L’OL la met fièrement en avant sur son site officiel : “Nous sommes l’équipe qui s’est le plus souvent imposée à l’extérieur contre Marseille en Ligue 1 (13 succès en 53 rencontres).”

Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais , match en retard de la 10e journée de Ligue 1, mercredi 21h. A vivre en intégralité sur Tonic Radio avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur la page Facebook Tonic Radio.