OM-OL : des supporters lyonnais visés par une enquête pour provocation à la haine raciale

Le procureur de Marseille Nicolas Bessone a annoncé l’ouverture d’une enquête visant des supporters lyonnais pour provocation à la haine raciale, en plus de celle ouverte pour violences volontaires en réunion avec préméditation, après que des bus de joueurs et de supporters de l’Olympique Lyonnais aient été attaqués et caillassés. Des “comportements racistes” ont également été signalés dans la tribune visiteurs qui était occupée par près de 600 Lyonnais malgré l’annulation de la rencontre. Des cris de singe, des saluts nazis et des passeports français brandis ont été signalés par des témoins.