OM-OL : Fabio Grosso s’exprime pour la première fois

Après deux jours de silence, Fabio Grosso a réagit ce mardi soir sur les réseaux sociaux. Touché près de l’œil, le coach transalpin a indiqué sur Instagram “Ce qui s’est passé dimanche soir aurait pu être une tragédie, et cela l’a certainement été pour le sport et tous ceux qui l’aiment. J’espère de tout cœur que ça servira de leçon pour notre avenir. Je vous remercie tous pour votre soutien et votre proximité. Allez l’OL… Toujours !“



A noter que le directeur général de l’OL s’est également exprimé ce mardi soir, sur OLTV, au sujet du report du match entre l’OM et l’OL. Vincent Ponsot souhaite que la rencontre soit disputée sur terrain neutre. La Commission des Compétitions de la LFP se réunira ce jeudi pour traiter cette question.