OM – OL : l’avant-match

OLYMPIQUE DE MARSEILLE – OLYMPIQUE LYONNAIS, 35ème journée de Ligue 1, dimanche 21 heures.

Crucial pour l’OL, pas pour l’OM

Lancé dans une course poursuite quasi-désespérée pour arracher un strapontin européen, Lyon semble condamné à garder ses quatre derniers matchs pour conserver un espoir. Deuxième avec six longueurs d’avance sur Rennes et Monaco, l’OM bénéficie d’un joker dans la course à la deuxième place. Entre ses deux matchs contre le Feyenoord Rotterdam en demi-finale de la Ligue Europa Conférence, l’équipe de Jorge Sampaoli pourrait accuser un léger coup de mou, d’autant que le match aller perdu aux Pays-Bas (3-2) a été particulièrement intense. Mais la réception du rival lyonnais reste évidemment un choc très attendu dans la cité phocéenne : 65 000 spectateurs sont attendus.

L’OL n’a pas peur du Vélodrome

Les statistiques des dix dernières années sont clairement en faveur de l’OL lors des Olympicos : 10 victoires, 10 nuls et 2 défaites. Même au Vélodrome, le rapport penche en faveur de Lyon depuis 2010-2011 : trois succès, deux défaites et six nuls. Cette saison en Ligue 1, Monaco, Lens, Clermont et Brest ont gagné à Marseille. L’OL ne l’a plus fait depuis le 12 mai 2019 et une cinglante victoire 3-0.

