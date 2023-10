OM-OL : l’avant-match

Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais, 10e journée de Ligue 1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio.

Un match de malades

Soyons clair : l’OL, bon dernier, aimerait bien être dans la situation de l’OM. Il n’empêche que le club phocéen, huitième, est loin de ses ambitions de podium. Avec un bilan équilibré (3 victoires, 3 nuls, 3 défaites), Marseille est sous pression avant de recevoir Lyon. Mais que dire de l’OL ? Avec trois minuscules points au compteur en neuf journées, l’OL est voué à se battre toute la saison pour son maintien en Ligue 1. Enfin, on espère que cela durera toute la saison…

Grosso espère le déclic au Vélodrome

De l’efficacité, enfin ?

Depuis le début de cette saison, Lyon doit frapper trois fois plus que son adversaire pour marquer autant de buts que lui. L’OL est loin du compte dans les deux surfaces. Les meilleurs joueurs de la saison passée – Lacazette et Lopes – n’y sont pas pour rien mais ils sont évidemment tous fautifs. A part Caleta-Car, Kadewere, Lepenant et les gardiens remplaçants, Grosso a titularisé tous les autres joueurs de son effectif : en quatre matchs, l’Italien a utilisé 22 joueurs dont 20 titulaires différents. Il est aussi l’heure pour l’Italien d’être efficace et de dégager enfin une ossature qui va permettre à l’OL de se maintenir.

Les déclarations :

John Textor “pas inquiet” avant ce match à Marseille

La stat positive :

L’OL n’a perdu que 3 de ses 17 derniers matchs de L1 contre l’OM.

Le groupe :

Fabio Grosso a retenu 23 joueurs. Cherki et Caleta-Car ont été écartés de ce groupe.

D’après plusieurs observateurs , Cherki ne rentrerait pas pour le moment dans le « cadre » voulu par Grosso tactiquement et c’est un entraîneur qui estime que le groupe doit s’adapter à son cadre et pas l’inverse. Caleta-Car, jamais utilisé par Grosso, semble lui avoir déjà lâché https://t.co/uUziBmhc19 — ⭐⭐ Julien Huët (@JulienHuet) October 28, 2023

Olympique de Marseille – Olympique Lyonnais, 10e journée de Ligue 1, dimanche 20h45. A vivre en intégralité sur Tonic Radio dès 20h30 avec les commentaires de Julien Huët. Rendez-vous après le match pour le debrief sur la page Facebook Tonic Radio.