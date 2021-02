OM – OL : l’avant-match

L’OL se déplace à Marseille ce dimanche (21h) à l’occasion de la 27ème journée de L1. Tout ce qu’il faut savoir avant ce match.

Le contexte :

Vainqueur mais malmené la semaine passée à Brest (3-2), l’OL est attendu au tournant au Vélodrome. Qu’importe le classement, l’Olympico est chaque saison l’un des matchs les plus attendus par les deux équipes, ce que résume assez bien Houssem Aouar : ‘’Il y a beaucoup de rivalité. On est impatients. Il faudra revenir avec la victoire pour continuer notre marche en avant. Il n’y a pas de favori dans ce genre de matchs où il y a beaucoup d’engagement.’’

L’adversaire :

Septième avec 38 points (un match en moins), l’OM a déjà dit adieu à la course à la qualification pour la prochaine Ligue des Champions. En attendant Jorge Sampaoli, les Phocéens sont toujours dirigés par Nasser Larguet : ‘’Je continue à faire le travail, je suis à la disposition du club, je suis un salarié du club. Le club me demande d’entraîner cette équipe, de lui redonner une certaine quiétude, c’est ce que je fais.’’

En Ligue 1, sous sa direction, Marseille reste sur cinq matchs sérieux (2-2 à Lens, 0-2 contre Paris, 0-0 à Bordeaux, 3-2 devant Nice, 1-1 à Nantes). Dimanche prochain, après Lyon, l’OM ira à Lille. Marseille a donc l’occasion d’endosser le rôle d’arbitre dans la lutte pour le podium.

Les déclarations :

Rudi Garcia (ent. Lyon) : ‘’Ce sont deux des plus grands clubs français et ce match reste forcément une affiche.’’ (…) ‘’Je veux que l’OL soit à son meilleur niveau. Pour l’instant, on se comporte très bien à l’extérieur, il faut s’appuyer là-dessus. Il faut avoir de la motivation mais aussi une réflexion sur le match. Il faudra être continu pendant 95 minutes à tous les niveaux.’’

Nasser Larguet (ent. Marseille, au sujet des deux chocs consécutifs contre Lyon et Lille) : ‘’J’aborde tous les matches de la même manière, que ce soit face à des mal classés ou des équipes de haut tableau. Ce sont les leaders du Championnat, ce sont des matches très intéressants à vivre pour les joueurs, pour nous, le staff. Eux pour rester aux deux premières places, nous pour grapiller des points, regagner de la confiance, jouer un rôle dans les cinq premières places. On n’est pas là dans un rôle d’arbitre, on est sur de la compétition de haut niveau, peu importe celui qui gagnera le titre. Lyon, Lille, Rennes… Ce sont des matches à enjeux pour nous, pour recoller dans les cinq premières places.’’

Les joueurs à suivre :

Houssem Aouar a l’habitude de briller contre l’OM. C’est l’équipe contre laquelle il a le plus marqué : trois buts en six matchs. Le milieu de Lyon a d’ailleurs été impliqué dans 5 buts contre l’OM en championnat (3 buts, 2 passes décisives), il n’a fait mieux que face à Angers en L1 (6 – 2 buts, 4 assists).

Houssem Aouar aime l’Olympico



Houssem Aouar veut aller chercher un titre avec l’OL

A Marseille, il faudra surveiller Dimitri Payet. Remonté contre Garcia, il avait survolé le dernier OM-OL en signant un doublé en novembre 2019 (2-1). Le milieu offensif a délivré 9 passes décisives contre Lyon dans sa carrière en Ligue 1 (22 matches), plus que face à toute autre équipe dans l’élite (Opta).

Le saviez-vous ?

Lyon est invaincu lors de ses onze derniers déplacements en Ligue 1 (8 victoires, 3 nuls). Seul Manchester United (19) est actuellement sur une plus longue série à l’extérieur dans les cinq grands championnats européens (Opta).

Julien Huët

OM-OL, 27ème journée de L1, à vivre ce dimanche dès 20h45 en intégralité avec Julien Huët et Willy Sonthonnax sur Tonic Radio. Rendez-vous quelques minutes après le coup de sifflet final pour le débrief sur la page Facebook Tonic Radio !