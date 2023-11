OM-OL : l’OL fait appel de la décision de la commission de discipline de la LFP

L’OL va faire appel de la décision. La commission de discipline de la LFP s’est déclarée incompétente ce mercredi suite aux incidents OM-OL.



Une décision motivée par le fait que les incidents du 29 octobre se sont déroulés hors du stade. Dans un communiqué, l’OL se dit “profondément choqué par la décision de la commission de discipline de se déclarer incompétente pour traiter les incidents d’une extrême gravité qui ont sévèrement entravé l’arrivée de son groupe professionnel aux abords du stade Vélodrome, le dimanche 29 octobre dernier, lors de la 10ème journée de L1. (…) L’Olympique Lyonnais tient à rappeler que ces événements graves ont eu des répercussions majeures sur l’ensemble de son équipe professionnelle et de ses supporters.”



On ne sait toujours pas si la rencontre, reportée au 6 décembre, se jouera à Marseille ou ailleurs. Concernant les gestes racistes de supporters lyonnais, la commission a déjà mis le dossier en instruction et rendra son verdict le 22 novembre.