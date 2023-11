OM-OL : Ponsot monte au front

Le directeur du football de l’Olympique Lyonnais Vincent Ponsot est venu justifier l’appel de l’Olympique Lyonnais concernant la décision de la commission de discipline de la Ligue de reporter le match OM-OL le 6 décembre au Vélodrome, sans prononcer par ailleurs la moindre sanction.

“Pour moi, la commission de discipline a pris une décision politique avec une réflexion basique : à l’extérieur du stade, on est pas compétent. Je ne suis pas d’accord avec ça, pour plusieurs raisons. Un acteur touché comme notre coach l’a été, ça n’arrive jamais. Rien que cela doit justifier que la Ligue se positionne clairement. En plus, elle a tout l’attirail réglementaire pour se saisir. Un article dit que tous les clubs sont responsables du comportement de leurs supporters. Ce principe là ne parle pas de territorialité à l’intérieur ou à l’extérieur du stade. Quand un abruti jette une bouteille décapsulée.. On estime que c’est la même chose. On est à 400 mètres du stade, on sait très bien que ce sont des supporters de l’OM, on sait très bien que c’est un guet-apens. (…) “

“On va faire appel, on doit ça pour nos joueurs et notre staff. Que notre discours soit très clair : ce qu’on a subi nous injustement il y a deux ans , on ne veut pas que l’OM le subisse : on ne veut pas de retrait de points ou de match perdu pour l’OM. On veut que nos joueurs puissent jouer au foot sans avoir peur. On ne veut pas de sanction sportive vis-à-vis des joueurs, ils n’y sont pour rien. (…) On veut jouer sur terrain neutre.” (…)

“Pour l’instant, on en est à faire des recours pour changer cette décision. On verra à l’issue mais on en parlera avec les joueurs et le staff pour savoir si on ira au Vélodrome.” (…)

“Si le message envoyé est que tout ce qui se passe à l’extérieur du stade n’a aucune conséquence, il va falloir l’assumer derrière.”

Propos recueillis par J.H.