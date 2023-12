OM-OL : un supporter lyonnais condamné à 6 mois de prison avec sursis

Suite à la rencontre OM-OL, qui n’avait pas eu lieu le 29 octobre dernier, en raison de violences commises par des supporters marseillais aux abords du stade Vélodrome sur les bus des joueurs et supporters lyonnais, certains supporters lyonnais étaient aussi dans le viseur des forces de l’ordre. Et c’est d’ailleurs l’un des leurs qui avait fait le déplacement dans les Bouches-du-Rhône et qui a été condamné à 6 mois de prison avec sursis ce lundi pour injures racistes et violences envers des CRS. Il a également été condamné à 6 mois d’interdiction de stade et devra pointer à la gendarmerie tous les jours de matches de l’OL.