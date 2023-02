OM-PSG : Nuno Tavares s’ajoute à la liste des forfaits

Alors que l’Olympique de Marseille va recevoir le Paris Saint-Germain ce mercredi 8 février à 21h10 à l’Orange Vélodrome, le coach phocéen Igor Tudor a annoncé le forfait du latéral gauche portugais prêté par Arsenal Nuno Tavares. Le coach croate a parlé d’un problème derrière une cuisse pour le lusophone qui devrait manquer une à deux semaines de compétition. Il s’ajoute ainsi à la liste des forfaits pour la rencontre, puisque Eric Bailly et Leonardo Balerdi sont suspendus à l’occasion de cette rencontre. Il s’agit là d’une grosse hécatombe dans le secteur défensif marseillais qui devra être étudié avec minutie par Tudor pour l’un des matches qui s’annonce d’ores et déjà comme l’un des plus importants de la saison, avec une qualification pour les quarts à la clef, face au rival historique du club.