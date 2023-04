OM : Sead Kolasinac croit au titre de champion de France

Alors que l’Olympique de Marseille s’apprête à affronter le FC Lorient ce dimanche soir à 20h45, Igor Tudor et Sead Kolasinac étaient ce vendredi en conférence de presse. Le défenseur Bosnien en a profité pour rappeler que lui et ses coéquipiers croyaient au titre de champion de France en Ligue 1. Il a fait savoir qu’il fallait gagner tous les matches qu’il restait jusqu’à la fin de la saison. Ce vendredi soir, Lens s’est imposé face à Strasbourg et a pris trois points d’avance sur le club phocéen, tout en revenant à trois points seulement du PSG, le tout étant provisoire dans l’attente des matches des Parisiens et des Marseillais.