OM : une nouvelle fois, le parcage sera rempli à Toulouse

L’Olympique de Marseille carbure cette saison en Ligue 1 et c’est aussi grâce au soutien indéfectible de ses supporters qui répondent présents aussi bien au Vélodrome presque plein à chaque rencontre mais également grâce aux plus fidèles qui effectuent des déplacements à travers la France entière pour venir encourager les Phocéens. Et alors que la formation d’Igor Tudor s’apprête à affronter Toulouse ce dimanche soir au Stadium dans la Ville Rose, 900 supporters marseillais devraient être présents dans le parcage visiteur. Une très bonne nouvelle pour les joueurs qui auront de nouveau un fort soutien, même en déplacement.