On connaît la date d’ouverture de l’extension du métro B

L’ouverture des deux nouvelles stations du métro B, Oullins et Saint-Genis-Laval, se fera le 20 octobre.



Après des milliers d’heures de travaux, Saint-Genis-Laval sera désormais relié à Lyon Part-Dieu en 15 minutes. Quelques finitions doivent encore être effectuées comme l’installation de la signalétique et de la vidéo-surveillance.



De nombreux tests sont effectués jusqu’à son entrée en circulation. Le métro sera d’ailleurs fermé pendant deux jours. Le 10 septembre, la ligne sera fermé toute la journée, et le 17 septembre, la fermeture sera effective jusqu’à 16h.

